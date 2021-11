Lore Improta e Léo Santana comemoram 2º mês de Liz e encantam web: ‘Minha pequena’

Lore Improta e Léo Santana comemoraram o segundo mês da pequena Liz, primeira filha do casal, no último domingo (28). A pequena festa com tema de “vaquinha”, foi realizada na casa dos dois em Salvador.

As fotos que já ultrapassam 1 milhão de likes no Instagram, mostram a bebê com um macacão temático. “Quero meu têtê manhêê. Quem mama é ela!! 2 meses da minha pequena”, escreveu a dançarina na legenda da publicação.

O papai do ano não deixou de comentar nas fotos do aniversário. “Meu coração não aguenta, eu amo tanto vocês”, escreveu o cantor.

Confira: