Lore Improta faz declaração para mãe e emociona web: ‘Amor absoluto’

Lore Improta emocionou a web no último domingo (21) ao fazer uma declaração para sua mãe, Lia Mara. Através de seu perfil do Instagram, a dançarina abriu o coração e falou sobre os momentos especiais ao lado da vovó de Liz.

“Ultimamente me pego te olhando atentamente, talvez como nunca antes. Me pego observando cada detalhe, cada gesto e palavra que você se põe a dizer. Ao olhar para Liz e ao sentir um amor tão absoluto, cai sobre mim também a posição de filha e percebo: foi desse amor que me sustentei a vida toda!”, iniciou através da legenda da postagem.

“Desse amor que a senhora nunca deixou faltar e que hoje você consegue multiplicar por dois sem perder a potência. Hoje eu só tenho o que agradecer por você ser tanto, por não soltar minha mão, me ensinar, por me amparar, até perdendo noite ao me deixar dormir para ter leite para sua neta. Como é lindo te ver com ela, em cada gesto”, completou.

“Escrevo com lágrimas nos olhos agradecendo a Deus por ter nascido sua filha. Obrigada por cuidar tão bem de nós. Se eu for metade pra minha filha do que você é pra mim eu já serei extremamente feliz. Te amo muito! E nunca vou conseguir te agradecer o suficiente”, finalizou.

Confira a postagem: