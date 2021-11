Lore Improta reflete sobre maternidade: ‘Nasci para ser mãe’

Lore Improta segue compartilhando o dia a dia da maternidade após o nascimento de Liz. A dançarina publicou nesta segunda-feira (8), nos stories do Instagram, alguns vídeos enquanto amamentava a pequena de 1 mês. Lore aproveitou o momento para refletir sobre a maternidade.

“Todo dia faço isso para ela começar a entender quando é dia e que ela acordou, e abrimos as cortinas também. E ela sempre abre esse sorrisão, que enche meu coração de amor e alegria. Ela faz coisas e interage com a gente de uma maneira tão linda que me questiono se só tem um mês mesmo”, escreveu ela.