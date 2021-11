Luan Santana anuncia que lançará novo single

“Prepara o coração! No próximo dia 4 (quinta feira), às 21h, tem lançamento em todos os apps de música. ‘Ilha’ vem aí!”, escreveu Luan Santana no Instagram e no Twitter.

A faixa está presente no no EP The Comeback. O lançamento do clipe da música no YouTube será no dia seguinte, na sexta, dia 5 de novembro.