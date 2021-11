Luan Santana assume namoro com Izabela Cunha

Alerta de novo casal: Luan Santana confirma namoro com Izabela Cunha. O cantor oficializou o relacionamento nesta quarta-feira (3) em uma publicação ao lado da modelo nas redes sociais, com quem foi visto pela primeira vez em fevereiro deste ano.

“Encontrei minha ilha”, escreveu Luan na publicação. Em setembro, o cantor já tinha dado indícios de que estaria namorando. Ao ser questionado sobre o assunto por uma fã, ele confirmou o relacionamento. “Novidades?”, pergunta uma das meninas. “Tô namorando!”, respondeu na ocasião.

Antes de assumir o namoro com Izabela, Luan teve um affair com a influenciadora Franciny Ehlke, em novembro de 2020. É o primeiro namoro público de Luan desde o fim do noivado com Jade Magalhães, em outubro do ano passado. Os dois estavam juntos há 12 anos.