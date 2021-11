Luan Santana revela que conheceu Izabela Cunha pelo Instagram: ‘Ela chegou e mudou tudo’

Os dois não se desgrudaram mais, mudando os planos do cantor, que pretendia ficar mais tempo solteiro após 12 anos de relacionamento com a ex-noiva, Jade Magalhães. Apaixonados, os dois até fizeram seu primeiro ensaio juntos, e, claro, num clima bem romântico.

“Ela é contagiante, extrovertida, me põe para frente e me faz muito bem. A inteligência dela me admira. Iza sabe conversar sobre tudo. Ela não é de se deslumbrar com as coisas assim como eu também não sou”, elogia Luan, que já faz planos de casamento e filhos: “Já escolhemos o nome Luiza, que é junção dos nossos”.