Luandre abre mais de 200 empregos pelo país; veja cargos

A empresa Luandre está com mais de 200 vagas de emprego disponíveis, com cargos disponíveis para atuação em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir, algumas vagas e requisitos para se candidatar aos cargos!

Luandre está disponibilizando vagas de emprego

Luandre é uma grande empresa do setor de consultoria de Recursos Humanos. Considerada um dos melhores locais para se trabalhar.

Oferecendo seus serviços para mais de 200 entre as maiores empresas do Brasil. Possui 10 escritórios distribuídos entre três estados do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.



São diversos os cargos disponíveis para ocupação, dentre eles:

Operador de Escavadeira;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico de Laboratório Pleno;

Técnico de Enfermagem;

Serralheiro;

Manobrista;

Analista de Suporte Sênior;

Gerontólogo;

Analista de Produto;

Operador de Logística;

Analista de CRM;

Analista de Administração de Pessoal Admissão;

Gerente de Loja Atacado Têxtil;

Atendente PCDs;

Auxiliar de Farmácia;

Assistente de Mídias Sociais;

Vendedor;

Analista de Contratos;

Arquivista;

Serralheiro;

Auxiliar de Vendas;

Técnico de Suporte TI, entre várias outras.

Alguns cargos não exigem experiência anterior na função, e os cargos vão desde o ensino básico ao superior completo, sendo uma ótima oportunidade aos profissionais que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho ou oportunidade do primeiro emprego.

Como realizar sua inscrição

Aos candidatos que tenham interesse em participar do processo seletivo realizado pela empresa Luandre, devem acessar o link de inscrição e clicar no cargo de interesse. Lá estarão disponíveis todas as exigências para concorrer à vaga.

