Luciano Quadros destaca nova postura do Falcon em reabilitação na competição – Futebol Interior

Aracaju, SE, 5 (AFI) – O Falcon segue invicto na Série A2 do Campeonato Sergipano. Com 10 pontos na segunda colocação do Grupo C, a equipe de Barra dos Coqueiros está na zona de classificação às quartas de final para continuar em busca do acesso à elite. A vitória sobre o Riachão na última quarta-feira, 3, trouxe mais confiança para o time comandado por Luciano Quadros. Segundo o treinador, o comportamento dentro de campo foi o que mais o agradou:

“Foi uma vitória extremamente importante e de caráter decisivo, numa reta final de primeira fase e de busca pela classificação. Tivemos uma ótima postura dentro daquilo que projetamos para o jogo, em termos de estrutura tática, organização defensiva e construção de jogo”, destacou Quadros.

SE CONHECENDO

O comandante ainda falou do entrosamento do time que está melhorando a cada jogo.

“O grupo se mostrou muito atento, concentrado e dedicado para fazer aquilo que trabalhamos. Estamos num processo de evolução, de se conhecer cada vez mais e ganhar confiança. A cada dia, vamos criando mais corpo e mais consciência daquilo que precisamos para sermos mais competitivos. Esperamos repetir essa boa atuação nos próximos dois jogos que restam” projeta o treinador.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Para manter o bom momento e seguir na zona de classificação à próxima fase, o Falcon visita o Coritiba no próximo domingo, 7, às 15h, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.