Luciano Szafir desfila com bolsa de estomia na SPFW: ‘Sejamos felizes como somos’

Luciano Szafir voltou a desfilar na passarela quatro meses após receber alta do hospital por complicações causadas pela Covid-19. Ao participar do desfile do estilies Walério Araújo na São Paulo Fashion Week, o ator chamou atenção ao aparecer com uma bolsa de estomia.

Szafir usa o aparelho médico desde que sofreu complicações após a infecção pelo coronvírus. Ele foi submetido a uma cirugia de retirada de hematoma e segmento do cólon.

Após o desfile, o pai de Sasha usou as redes sociais para falar sobre o momento. Segundo ele, a intenção é “conscientizar as pessoas sobre a importância do uso” do aparelho.

“Hoje é um dia muito feliz para mim! Desfilar na SPFW e conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de uma bolsa de estomia foram as minhas metas realizadas no dia. Há muito tempo que eu já planejava isso e esta surpresa no desfile foi pensada em todos os detalhes”, afirmou.