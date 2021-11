Luís Miranda renova contrato com a Globo até 2024

O ator baiano Luís Miranda renovou o contrato segue na Globo pelo menos até 2024. De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista está escalado para duas temporadas da série “Cine Holliúdy”, no Globoplay. Seu último trabalho na emissora foi em “Valetins” (2018), também disponível no serviço de streaming.