Luísa Sonza canta música de Vitão e supreende fãs

Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, a artista aparece cantando a música “Sempre Que Der”, uma parceria de Vitão com Carol Biazin.

“Para pra pensar se a gente já acabou. Ou se foi costume, rotina e sabor. Que saudade forte na morte do amor. Baby, seja forte não corte essa dor. Sempre que der, tô indo aí. Quando eu não puder você aqui. Mas se hoje eu beber só um pouco mais do que eu deveria beber, baby. Não me recuse não me ignore, quem sabe um gole”, diz a letra da parte que Luísa aparece cantando.