Luto! Chapecoense e demais clubes prestam homenagem a Marília Mendonça, morta em acidente aéreo – Futebol Interior

Chapecó, SC, 05 (AFI) – A Chapecoense reviveu nesta sexta-feira uma página triste da sua história. O clube postou uma singela homenagem à cantora Marília Mendonça, morta em acidente aéreo a caminho de de Caratinga, onde iria se apresentar. Em 2018, o avião que levava a delegação da equipe alviverde à Colômbia caiu. Setenta e uma pessoas morreram, dentre elas, muitos jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas.

Como viveu na pele essa dolorosa tragédia, a Chape foi a primeira equipe brasileiro a prestar suas condolências à cantora. Outros clubes, a exemplo de Santos e Náutico, também publicaram uma mensagem de carinho.

Marília Mendonça faleceu nesta sexta-feira aos 28 anos

“Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês”, postou a Chapecoense.

MINUTO DE SILÊNCIO

No segundo tempo do jogo entre Remo e CSA, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o árbitro promoveu um minuto de silêncio por causa do falecimento da cantora.

Veja algumas publicações:

Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 5, 2021

A nossa tarde foi inundada por um sentimento que reúne tristeza, incredulidade e consternação. O Clube Náutico Capibaribe vem a público externar seus sentimentos aos amigos, fãs e familiares da cantora Marília Mendonça e de todos os outros integrantes da aeronave. — Náutico (@nauticope) November 5, 2021

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs da artista, que conquistou o Brasil e merecia todo o amor e sucesso que ganhou durante a sua carreira. Descanse em paz, Rainha. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/oaKsg8nhbV — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 5, 2021