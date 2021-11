Luto! Morre o radialista sergipano Reinaldo Moura Ferreira, de 77 anos – Futebol Interior

Aracaju, SE, 11 (AFI) – A Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS) manifesta profundo pesar pelo falecimento do radialista Reinaldo Moura Ferreira, 77anos. Natural do município de Japaratuba/SE, Reinaldo marcou época no rádio sergipano a partir da década de 1960 com programas de sucesso, como o“Roteiro das 11” na Rádio Cultura AM 670.

Também atuou na antiga Rádio Difusora, hoje Aperipê. Fora do estado, passou por emissoras da Bahia e Ceará. A partir dos anos 70, ingressou na política. Foi deputado estadual,tendo presidido a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

CARREIRA ALÉM DO RÁDIO

Era conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde também exerceu a presidência. Conselheiro do Club Sportivo Sergipe há mais de 30 anos, Reinaldo Moura chegou a presidir o time do coração no ano de 2014. Recentemente, havia sido reeleito como conselheiro do Alvirrubro.

Respeitosamente, a Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe decreta luto oficial, presta solidariedade à família enlutada e se coloca à disposição.