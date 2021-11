Made in Bahia está de volta e apresenta tendências de moda Primavera/Verão 2022

A tradicional feira “Made in Bahia” está de volta e apresenta a sua 30ª edição. Referência no mercado da moda de Salvador quando o assunto é tendência e preço de fábrica, a feira irá acontecer de 30 de novembro a 05 de dezembro, no Centro de Convenções Salvador, das 14h às 21h.

O evento, que já é conhecido na cidade e reúne expositores de todo o Brasil vai apresentar as principais tendências da temporada Primavera/Verão 2022. Além dos diversos expositores, a Made contará com o Salão de Presentes com opções de mimos originais e de baixo custo para quem deseja presentear no Natal. O ingresso custa R$10, com entrada gratuita para crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos.

O evento trará diversas opções de roupas femininas, infantis, fitness, praia, calçados, acessórios, bolsas, artesanato, itens de Natal, além da Praça de Alimentação. Em sua infraestrutura, a feira oferece um espaço totalmente climatizado e estacionamento no local proporcionando conforto, segurança e comodidade para todo o público.

Durante a programação, será realizada também a Gincana Fashion – uma ação com influenciadores digitais que irão garimpar peças e montar looks com peças dos expositores. Os manequins ficarão expostos na entrada do evento como inspirações de produções para os visitantes. A influenciadora que montar o look mais barato será a vencedora da gincana e levará as peças para a casa.