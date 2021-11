Mãe de Marília Mendonça faz desabafo: ‘Seguir em frente mesmo com o coração despedaçado’

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, compartilhou um desabafo na manhã desta quinta-feira (25). Através de seu perfil no Instagram, ela postou um texto sobre seguir em frente mesmo com perdas no caminho.

“Ser forte não é sobre não sentir medo, desânimo ou ser imune às dores que a vida nos submete. É sobre não se render a isso. Não é sobre não sentir vontade de desistir às vezes, ou não se afetar com as coisas, mas de ser capaz de seguir em frente mesmo com o coração despedaçado”, publicou.

“Não desanime, Deus está escrevendo um novo plano para você”, completou dona Ruth. Confira: