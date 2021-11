Mãe de Marília Mendonça nega atrito e terá guarda de Léo com Huff

A guarda do pequeno Léo, de 1 ano e 11 meses será compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó materna, Ruth Moreira. O cantor sertanejo e a mãe de Marília Mendonça tomaram a decisão em comum acordo respeitando a vontade da cantora. Dona Ruth também negou qualquer desavença com o ex-genro. As informações são da revista ‘Quem’.