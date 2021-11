Mãe de Marília Mendonça revela que neto ainda não sabe da morte da cantora

Em entrevista exclusiva ao Fantástico, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, revelou que o neto, Léo, ainda não sabe da morte da cantora. Dona Ruth ainda contou que não teve “tempo de ter um luto” porque estava dedicada a resolver a questão da guarda do pequeno de um ano e 11 meses, que já foi resolvida: Leo terá a guarda compartilhada da avó e do pai, Murilo Huff.

“Eu chorei muito dois dias, depois não. Porque eu tenho meu neto, e se ele me vê chorando vai se desesperar, né? Nos primeiros dias eu corria lá em cima e chorava, chorava. Urrava, sabe? Gritava por dentro. E aí lavava o olho e ia brincar e cantar com ele as musiquinhas dele, cair no chão, jogar bola… E ele morre de rir. Quando tem esse tempinho assim, que eu começo a ficar triste, falo: ‘Agora não. Agora é a hora de eu brincar com ele”‘, afirmou a mãe de Marília.