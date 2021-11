Mãe de Mileide Mihaile descobre câncer e opta por não avisar a filha

Doralice dos Santos Oliveira, mãe de Mileide Mihaile, foi diagnosticada com um câncer no útero enquanto a filha está confinada em “A Fazenda 13”. A informação foi confirmada pela assessoria de Mileide, que afirmou que o câncer é reversível e controlável e a mãe da influencer segue fazendo exames.

Segundo a nota, “foi decisão da própria Doralice manter a notícia em máximo segredo para preservar a intimidade de toda família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado”.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a equipe da peoa decidiu não noticiar a emissora sobre o estado de saúde da mãe. Fontes do colunista, dentro do reality, garantiram que ninguém de seu time procurou a emissora.