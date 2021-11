Mãe fica com um peito maior que o outro após bebê mamar em apenas um lado

A influenciadora digital americana, Abbie Herbert, compartilhou um vídeo no TikTok contando que um seio está maior que o outro por conta da amamentação. Segundo a americana, a filha Poppy, que nasceu em março deste ano, sempre mama no seio direito e, por conta disso, o esquerdo está consideravelmente maior.

No vídeo, Abbie contou que Poppy adora mamar no peito, mas costuma preferir o lado direito. Ela revelou ainda que o seio esquerdo está “duro como pedra”, enquanto o outro aparenta estar “faltando alguma coisa”.

“’Ela gosta do direito, então eu disse: ‘garota, o lado direito é seu. Você o ama, é seu’. Bem, mas alguém se esqueceu de me lembrar o que poderia acontecer se você deixar seu bebê se alimentar apenas em um seio”, disse a influenciadora, enquanto mostrava a diferença entre os seios.

“Certifique-se de bombear o lado em que o bebê não está mamando com regularidade”, aconselhou outra. “Fácil! É só colocar silicone do outro lado”, brincou uma em um dos comentários. “Você precisa colocá-la do lado esquerdo primeiro quando ela estiver com fome, mas precisa insistir. Se ela não pegar mesmo, bombeie a cada 2 ou 3 horas. Banhos quentes também ajudam muito”, aconselhou outra mãe.