Maiara e Maraisa fazem homenagem a Marília Mendonça em primeiro show após morte da cantora

A dupla Maiara e Maraisa fez na noite de sexta-feira seu primeiro show após a morte da amiga e parceira Marília Mendonça. A apresentação foi em Apucarana, no Paraná. O momento de maior emoção da noite aconteceu quando as duas cantaram a múica “Todo mundo menos você”, composta pelas três. Neste momento, imagens de Marília cantando foram projetadas em um grande telão no palco. O público cantou em coro e acendeu isqueiros para iluminar a noite, transformando a plateia em um grande céu estrelado.

A letra da música não poderia ser mais apropriada para representar o momento de perda após a morte de Marília, há oito dias, num acidente aéreo que matou outros quatro integrantes do voo que seguia para Piedade de Caratinga em Minas Gerais, onde a cantora faria um show.

A composição diz: “Aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não ‘tá vendo/ Todo esse esforço que eu ‘to fazendo/ Pra fazer você se sentir orgulhoso”. Outro trecho da música diz: “Todo mundo menos você/ Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê/ Todo mundo menos você”.

Maiara e Maraisa vão fazer um show em Caratinga. A apresentação vai acontecer no próximo domingo, dia 21 de novembro, no Parque de Exposições João da Costa Mafra, com a mesma estrutura que estava sendo montada para receber Marília. A informação foi dada pelo empresário Rogério Soares à TV local, o Super Canal TV.

Maiara também se pronunciou ao anunciar a retomada da agenda da dupla: “A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre. Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos dêem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez!”