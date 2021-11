Maiara e Maraisa vão substituir Marília Mendonça em show

Como uma forma de homenagear a amiga Marília Mendonça, a dupla Maiara e Maraisa vai se apresentar no lugar da cantora na noite de domingo (14), na Cervejaria do Gordo em Lorena, São Paulo. A dupla sertaneja foi convidada após a morte da amiga em um acidente aéreo na sexta-feira (5).

“O palco seria dela e continuará sendo. Nós vamos fazer uma grande homenagem para uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos. Nós fizemos um convite e, carinhosamente, elas aceitaram. Maiara e Maraisa cantam Marília”, diz o vídeo publicado pelo perfil no Instagram do CDG Beer Garden, onde o evento será realizado.