Maior torneio de futevôlei do mundo acontece na Bahia entre os dias 3 a 5 dezembro

De 03 a 05 de dezembro acontecerá a 2ª edição do TAFC – Team Águia Footvolley Cup 2021 em Lauro de Freitas, na Arenas Evo, o mais moderno complexo Multi Esportivo no estado da Bahia, ocupando todo o quarto andar do Parque Shopping Bahia.

O TAFC, que na atualidade é considerado o principal evento de futevôlei no Brasil e no mundo, reúne e premia grandes atletas. O evento já percorreu as principais cidades do país e vai encerrar a temporada 2021 de 3 a 5 de dezembro na Bahia.

As inscrições para o TAFC etapa Bahia já estão abertas e os atletas devem se inscrever acessando o link.