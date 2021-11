Maior vencedor da história do Sampaio Corrêa, Sergio Frota é reeleito presidente – Futebol Interior

São Luís, MA, 8 (AFI) – Sem nenhuma outra chapa inscrita, o presidente Sergio Frota foi aclamado para mais um biênio (2022/2023) no comando do Sampaio Corrêa. A eleição de aclamação ocorreu na manhã deste sábado, na sede do clube, no Turu.

Para a vice-presidência, Frota confirmou o nome de Perez Paz, atual diretor jurídico do clube, que tomou posse juntamente aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

MOTIVAÇÃO

Frota mostrou-se motivado para mais um mandato na presidência da Bolívia, que terá um detalhe especial nesse biênio vindouro: “Estamos nos aproximando do centenário, e isso já mostra a dimensão desse clube. Quero muito estar à frente da Bolívia Querida nesta data histórica, e tentar realizar o meu maio sonho no futebol: levar o Sampaio para a Série A. Muito já foi feito, mas não estamos satisfeitos . Temos muito o que fazer ainda, e a intenção é fortalecer o Sampaio cada vez mais. Ao longo de 14 anos dessa nossa gestão, tivemos 15 conquistas, incluindo a Copa do Nordeste, um título de Campeão Brasileiro invicto da Série D, e dois vice-campeonatos da série C, além de sete títulos estaduais e outras competições. Fora de campo, recuperamos e dotamos o clube de uma infraestrutura de Série B, abatemos o passivo em mais de R$ 15 milhões, resgatamos a credibilidade do Sampaio a nível nacional, além de colocá-lo de volta na elite do Futebol Brasileiro. Hoje, ocupamos a 33ª posição no ranking nacional de clubes. Podemos e vamos fazer muito mais”, afirmou o presidente boliviano.

PLANOS

Reeleito, Sergio Frota já traçou seus primeiros planos para o novo mandato, que passam por encerrar a temporada de forma positiva: “Primeiro objetivo: permanecer na Série B. Segundo: Faz-se necessário atualizar o estatuto do Sampaio, para que, assim, seja adequada a legislação vigente do futebol e o código civil”, frisou Frota, que completou.

“É preciso que esse novo estatuto crie mecanismos para que nenhuma gestão temerária possa mais comprometer o futuro do clube. Hoje, o Sampaio é um time saneado financeiramente, altamente viável, e consolidado na elite do futebol nordestino e brasileiro”.

VICE

Nomeado como vice-presidente Perez Paz agradeceu pelo voto de confiança em seu trabalho: “Agradeço a confiança do presidente Sérgio Frota. Não tenho dúvidas de que estamos fazendo esse clube cada vez maior. Sabemos o que representa o Sampaio no cenário nacional, que é um grande clube feito por uma grande torcida. É com o ânimo revigorado, no ano do centenário, que o nosso objetivo maior está em modernizar o estatuto e tornar o Sampaio imune a gestões temerárias, para que, assim, o clube não retroaja”, ressaltou.

Eleitos, os conselhos deliberativo e fiscal ficaram assim compostos:

Conselho Diretor

Presidente: Sergio Barbosa Frota

Vice-presidente: Perez Silva da Paz

Membros do Conselho Deliberativo – Efetivos

Raimundo Faustino Pinheiro Neto

Diego Galdino de Araújo

Fabrizio Francisco Gonçalves de Carvalho

Flávio Tito Soares

Francisco Ronaldo Maciel

Glauco Andrade e Silva

Hugo André Louzeiro Oliveira

Igor Murad Faria

Luis Fernando Cadilhe Brandão

Luis Fernando R. Cadilhe Brandão

Márcio Lima Fontinele

Marcos Riccelli Costa Mendes

Perez Silva da Paz

Reginaldo de Jesus Corrêa de Araújo Júnior

Ricardo Luís Soares Macieira

Sergio Barbosa Frota

Sergio Macedo de Abreu

Sergio Teixeira Frota

Silvio Magno Silva Cruz

Vinícius Bogéa

Membros do Conselho Deliberativo – Suplentes

Gabriel Ahid Costa

Itael Coelho Santos

José Carlos Murad Duailibe

José Raimundo Silva Costa

Nilson dos Santos Garcia

Raimundo da Conceição Ribeiro Pereira

Vitor Melo Santos

Wagner do Nascimento Felipe

Zedequias Coelho da Silva

Zildervan Araujo Silva

Membros do Conselho Fiscal – Titulares

Rafael Pinheiro Gomes de Melo Alvim

Lucimar Dantas Coimbra

Genésio Beltrand Neto

Membros do Conselho Fiscal – Suplentes

José Murilo Soares Dias Junior

Eduardo Cavalcanti de Santana Junior