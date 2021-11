Maioria das praias do litoral alagoano está liberada para banho

Fim de semana ensolarado e de altas temperaturas é um convite para um bom mergulho no mar. Alagoanos e turistas podem aproveitar um dia de lazer em um dos 57 pontos que foram liberados para banho pelo Instituto do Meio Ambiente (IM), conforme boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 26. No litoral sul, 22 pontos…

Fim de semana ensolarado e de altas temperaturas é um convite para um bom mergulho no mar. Alagoanos e turistas podem aproveitar um dia de lazer em um dos 57 pontos que foram liberados para banho pelo Instituto do Meio Ambiente (IM), conforme boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 26.

No litoral sul, 22 pontos estão balneáveis e apenas um, localizado a aproximadamente 300 metros da Foz do Rio Niquim, na Barra de São Miguel, deve ser evitado pelos banhistas. Em Maceió, 15 trechos estão aptos para receber banhistas e outros cinco estão impróprios para banho. Já no litoral norte, das 23 áreas avaliadas, três estão inadequadas para banho.

As amostras da água do litoral alagoano foram colhidas entre os dias 23 e 24 deste mês em 66 áreas, que vai da praia do Pontal do Peba até Maragogi. Durante a coleta não houve incidência de chuva.

As praias para serem consideradas próprias para banho devem ter 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, não exceder um limite de 800 NMP (Número Mais Provável) de Escherichia coli por 100 mL da amostra de água. Já o local considerado impróprio não obedecer ao critério anterior ou quando venha apresentar na última semana um valor superior a 2.000 Escherichia coli por 100 mL.

A recomendação do IMA é que os banhistas evitem, em qualquer época, a utilização de áreas que estejam diretamente sob influência de rios, canais e córregos.

Confira AQUI os trechos próprios e impróprios para banho.