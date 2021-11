Mais 750 kg de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em Maceió

Mais 750 kg de alimentos perecíveis impróprios para o consumo da população foram apreendidos durante esses sábado (20) e domingo (21) nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Graciliano Ramos, em Maceió. As ações foram realizadas pela Vigilância Sanitária municipal em em laticínios, supermercados e frigoríficos. Diversos produtos, como carnes, frango, linguiça calabresa, queijo,…

Mais 750 kg de alimentos perecíveis impróprios para o consumo da população foram apreendidos durante esses sábado (20) e domingo (21) nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Graciliano Ramos, em Maceió. As ações foram realizadas pela Vigilância Sanitária municipal em em laticínios, supermercados e frigoríficos.

Fotos: Visa Maceió

Diversos produtos, como carnes, frango, linguiça calabresa, queijo, mortadela, charque, entre outros foram encontrados fora do prazo de validade, o que pode trazer prejuízos à saúde do consumidor.

Todos os estabelecimentos onde foram encontradas inconformidades com as normas sanitárias receberam auto de apreensão – em consequência da conduta flagrada – e multa, que pode variar de R$ 180 a R$ 19 mil, a depender da gravidade do caso.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Airton Santos, as fiscalizações são rotineiras e têm o propósito de alertar os empreendimentos sobre o cumprimento das normas sanitárias para preservar a saúde dos maceioenses.

Os alimentos recolhidos foram descartados no Aterro Sanitário da cidade, situado no bairro Benedito Bentes.

Apreensões e fiscalizações

Desde o mês de fevereiro até o momento, foram apreendidos 71 toneladas de alimentos perecíveis impróprios para consumo e foram realizadas 8.000 fiscalizações em supermercados, avícolas, laticínios, panificações, bares e restaurantes, pizzarias, consultórios médicos e odontológicos, hospitais, clínicas veterinárias, funerárias, academias, hotéis, laboratórios, eventos. A Vigilância também interditou 36 estabelecimentos (19 panificações, 6 farmácias, 4 avícolas, 3 barracas de praia, 1 sandubaria, 1 lanchonete e 2 pizzarias).

Telefone e Whatsapp

Os maceioenses podem entrar em contato com a Vigilância Sanitária, caso observem estabelecimentos fora das adequações sanitárias e que causem risco à saúde da comunidade. A comunicação pode ser feita por meio do número 3312-5495, de segunda a sexta, das 7h às 13h, ou pelo WhastApp (82) 98705-0730, que funciona 24h, todos os dias.