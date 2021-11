Mais de 100 concursos públicos estão abertos no Brasil; confira lista

Prefeitura de Irati (SC) 29/11/2021 5 R$ 12.021,17 médio e superior Irati Santa Catarina Edital Prefeitura e Câmara Municipal de Riachão (MA) 29/11/2021 117 R$ 3.000,00 fundamental, médio e superior Riachão Maranhão Edital Tribunal de Justiça de Goiás 29/11/2021 95 R$ 4.259,86 superior Goiás Goiás Edital Universidade Estadual do Oeste do Paraná 29/11/2021 8 R$ 12.977,44 superior Francisco Beltrão Paraná Edital Prefeitura de Luziânia (GO) 28/11/2021 238 R$ 2.886,24 superior Luziânia Goiás Edital Defensoria Pública de Rondônia (DPE – RO) 26/11/2021 15 R$ 4.260,66 médio, técnico e superior Várias cidades Rondônia Edital Prefeitura de Palhoça (SC) 26/11/2021 2 R$ 3.635,49 médio e superior Palhoça Santa Catarina Edital Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnia (Hemobrás) 25/11/2021 10 R$ 7.457,74 médio e superior Pernambuco Recife Edital Prefeitura de Campo Alegre (AL) 25/11/2021 54 R$ 5.000,00 médio e superior Campo Alegre Alagoas Edital Prefeitura de Capela do Alto (SP) 25/11/2021 70 R$ 4.672,88 fundamental, médio e superior Capela do Alto São Paulo Edital Prefeitura de Descanso (SC) 25/11/2021 12 R$ 16.096,08 fundamental, médio e superior Descanso Santa Catarina Edital Prefeitura de Estrela do Sul (MG) 25/11/2021 43 R$ 10.000,00 fundamental, médio e superior Estrela do Sul Minas Gerais Edital Prefeitura Municipal de Estância (SE) 25/11/2021 124 R$ 10.000,00 fundamental, médio e superior Estância Sergipe Edital Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) 24/11/2021 25 R$ 3.861,87 médio São José dos Campos São Paulo Edital Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) 24/11/2021 2 R$ 4.581,21 médio e superior Bauru e São Paulo São Paulo Edital Ministério Público de Goiás 23/11/2021 39 R$ 28.884,20 superior Goiânia Goiás Edital Tribunal de Justiça de Minas Gerais 23/11/2021 82 R$ 30.404,42 superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Tribunal Regional Federal da 3ª Região 23/11/2021 106 superior São Paulo e Mato Grosso do Sul São Paulo e Mato Grosso do Sul Edital Tribunal Regional Federal de Justiça da Terceira Região (TRF 3ª Região) 23/11/2021 106 R$ 32.004,65 superior São Paulo e Mato Grosso do Sul São Paulo e Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Itapema (SC) 22/11/2021 153 R$ 14.315,81 fundamental, médio e superior Itapema Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Morada Nova (CE) 22/11/2021 31 R$ 1.550,00 médio Morada Nova Ceará Edital Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul 22/11/2021 53 R$ 7.345,12 superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Prefeitura Municipal de Joaquim Távora (PR) 21/11/2021 30 R$ 4.556,57 fundamental, médio e superior Joaquim Távora Paraná Edital Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais 21/11/2021 2420 R$ 4.631,25 médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Tribunal de Contas da União (TCU) 20/12/2021 20 R$ 21.947,82 superior Brasília Distrito Federal Edital Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo (Funpresp-Exe) 19/11/2021 53 R$ 6.848,00 superior Brasília Distrito Federal Edital Prefeitura de Pires do Rio (GO) 19/11/2021 317 R$ 2.874,94 fundamental e superior Pires do Rio Goiás Edital Prefeitura Municipal de Grão Pará (SC) 19/11/2021 1 R$ 1.869,85 alfabetizado Grão Pará Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Piratuba (SC) 19/11/2021 4 R$ 2.822,66 alfabetizado, médio e superior Piratuba Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Jacuí (MG) 18/11/2021 4 R$ 2.936,08 médio e superior Jacuí Minas Gerais Edital Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul 18/11/2021 7 R$ 28.884,20 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Iporá (GO) 18/11/2021 319 R$ 14.206,03 fundamental, médio e superior Iporá Goiás Edital Prefeitura de Sousa (PB) 18/11/2021 247 R$ 2.000,00 fundamental, médio e superior Souza Paraíba Edital Prefeitura Municipal de Bertioga (SP) 18/11/2021 50 R$ 4.105,91 médio Bertioga São Paulo Edital Prefeitura de Capinzal (SC) 17/11/2021 137 R$ 17.435,23 fundamental, médio e superior Capinzal Santa Catarina Edital Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) 17/11/2021 63 R$ 2.575,90 médio e superior Vitória da Conquista Bahia Edital Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul 17/11/2021 72 R$ 7.652,74 médio e superior Rio Grande do Sul Edital Câmara Municipal de Brasilândia (MS) 16/11/2021 R$ 1.195,99 fundamental Brasilândia Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Ubá (MG) 16/11/2021 175 R$ 4.029,27 fundamental, médio e superior Ubá Minas Gerais Edital Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso (PI) 16/11/2021 60 R$ 1.100,00 médio e superior Elesbão Veloso Piauí Edital Prefeitura de Campina Grande (PB) 15/11/2021 812 R$ 12.139,50 médio e superior Campina Grande Paraíba Edital Prefeitura Municipal de José de Freitas (PI) 15/11/2021 17 R$ 1.550,00 médio José de Freitas Piauí Edital Prefeitura Municipal de José de Freitas (PI) 15/11/2021 16 R$ 2.000,00 superior José de Freitas Piauí Edital Prefeitura de Paraisópolis (MG) 13/11/2021 2 R$ 1.575,26 fundamental e superior Paraisópolis Minas Gerais Edital Prefeitura de Votorantim (SP) 12/11/2021 30 R$ 5.644,02 superior Votorantim São Paulo Edital Auditoria Geral do Estado do Pará (PA) 11/11/2021 21 R$ 5.026,81 médio e superior Belém Pará Edital Câmara de Criciúma (SC) 11/11/2021 2 R$ 10.361,30 superior Criciúma Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Abaeté (MG) 11/11/2021 1 R$ 1.768,75 médio Abaeté Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Barbacena (MG) 11/11/2021 15 R$ 5.250,91 fundamental, médio e superior Barbacena Minas Gerais Edital Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) 11/11/2021 74 R$ 3.520,44 médio, técnico e superior Mato Grosso do Sul Edital Polícia Civil da Paraíba 11/11/2021 1400 R$ 12.769,80 superior Paraíba Paraíba Edital Prefeitura de Bertioga (SP) 11/11/2021 1 R$ 4.105,91 superior Bertioga São Paulo Edital Prefeitura de Paranaguá (PR) 11/11/2021 128 R$13.104,96 médio, técnico e superior Paranaguá Paraná Edital Prefeitura de Sirinhaém (PE) 11/11/2021 353 R$ 2.881,15 fundamental, médio e superior Sirinhaém Pernambuco Edital Prefeitura Municipal de Ivoti (RS) 11/11/2021 11 R$ 4.424,18 fundamental, médio, técnico e superior Ivoti Rio Grande do Sul Edital Procuradoria-Geral do Mato Grosso do Sul (PGE-MS) 11/11/2021 6 R$ 25.292,95 superior Mato Grosso do Sul Edital Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará 11/11/2021 21 R$ 5.026,81 médio e superior Pará Pará Edital Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) 11/11/2021 20 R$ 12.104,02 superior várias cidades Mato Grosso do Sul Edital Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE) 10/11/20221 5 R$ 4.750,00 técnico e superior Sergipe Edital Polícia Militar do Paraná 10/11/2021 70 R$ 9.735,33 médio Paraná Paraná Edital Prefeitura de Criciúma (SC) 10/11/2021 156 R$ 12.709,23 fundamental, médio e superior Criciúma Santa Catarina Edital Prefeitura de São Ludgero (SC) 10/11/2021 10 R$ 1.380,75 fundamental São Ludgero Santa Catarina Edital Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos (IprevSantos) 09/12/2021 13 R$ 5.200,00 médio e superior Santos São Paulo Edital Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul 09/11/2021 11 médio Várias cidades Rio Grande do Sul Edital Fundação Estadual de Inovação em Saúde 09/11/2021 23 R$ 3.943,00 fundamental, médio e superior Vitória Espírito Santo Edital Polícia Civil de Minas Gerais 09/11/2021 519 R$ 12.967,43 superior Minas Gerais Edital Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) 09/11/2021 5 R$ 1.790,65 médio São Francisco do Sul Santa Catarina Edital Polícia Militar de São Paulo 08/12/2021 2.700 R$ 3.360,33 médio São Paulo São Paulo Edital Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte 08/11/2021 110 R$ 2.500,00 médio Natal e Mossoró Rio Grande do Norte Edital Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel) 08/11/2021 66 R$ 5.266,57 médio e superior Canaã dos Carajás Pará Edital Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 08/11/2021 R$ 6.927,22 fundamental, médio e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Belém (PA) 08/11/2021 451 R$ 1.655,74 fundamental, médio e superior Belém Pará Edital Prefeitura de Lagamar (MG) 08/11/2021 113 R$ 2.224,27 fundamental, médio e superior Lagamar Minas Gerais Edital Prefeitura de Santarém (PA) 08/11/2021 551 R$ 1.100,00 médio e superior Santarém Pará Edital Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul (SC) 08/11/2021 9 R$ 1.585,95 médio e superior Lindóia do Sul Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Portão (RS) 08/11/2021 17 R$ 3.799,55 fundamental, médio e superior Portão Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Recife (PE) 07/11/2021 500 R$ 4.603,50 superior Recife Pernambuco Edital Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (SP) 07/11/2021 9 R$ 1.514,00 médio Monte Azul Paulista São Paulo Edital Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira (SP) 06/11/2021 8 R$ 1.575,45 fundamental e superior Pedreira São Paulo Edital Prefeitura de Doutor Ulysses (PR) 05/11/2021 2 R$ 8.434,25 superior Doutor Ulysses Paraná Edital Prefeitura de Goiatuba (GO) 05/11/2021 48 R$ 1.550 médio Goiatuba Goiás Edital Prefeitura de São Tomás de Aquino (MG) 05/11/2021 60 R$ 3.493,61 fundamental, médio e superior São Tomás de Aquino Minas Gerais Edital Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras (SP) 05/11/2021 3 R$ 4.025,90 superior Santa Cruz das Palmeiras São Paulo Edital Prefeitura de Bom Despacho (MG) 04/11/2021 145 R$ 10.113,36 fundamental, médio e superior Bom Despacho Minas Gerais Edital Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) 04/11/2021 15 R$ 14.642,82 fundamental, médio e superior Bom Jardim da Serra Santa Catarina Edital Prefeitura de Lençóis Paulistas (SP) 04/11/2021 6 R$ 3.595,77 fundamental, médio e superior Lençóis Paulistas São Paulo Edital Prefeitura Municipal de Sabará (MG) 04/11/2021 4 R$ 6,648,12 superior Sabará Minas Gerais Edital Prefeitura Municipal de Tubarão (SC) 04/11/2021 R$ 3.319,09 médio e superior Tubarão Santa Catarina Edital Procuradoria-Geral do Ceará (PGE – CE) 04/11/2021 8 R$ 20.569,31 superior Várias cidades Ceará Edital Tribunal de Justiça do Amapá (TJ-AP) 04/11/2021 11 R$ 30.404,40 superior Amapá Edital Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais 04/11/2021 27 R$ 4.677,09 médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos (IPE Saúde) 03/11/2021 95 R$ 4.697,20 médio e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Nova Erechim (SC) 03/11/2021 2 R$ 1.699,83 fundamental, médio e superior Nova Erechim Santa Catarina Edital Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) 03/11/2021 15 R$ 16.410,23 fundamental, médio e superior Nova Itaberaba Santa Catarina Edital Prefeitura de Osasco (SP) 03/11/2021 38 R$ 4.318,72 superior Osasco São Paulo Edital Prefeitura de Porto Alegre (RS) 03/11/2021 12 R$ 8.195,00 médio e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Sarutaiá (SP) 03/11/2021 4 R$ 10.467,44 médio e superior Sarutaiá São Paulo Edital Prefeitura de Xangri-Lá (RS) 03/11/2021 4 R$ 4.759,80 superior Xangri-Lá Rio Grande do Sul Edital Secretaria de Indústria e Comercio e Serviços do estado de Goiás (SIC-GO) 03/11/2021 24 R$ 4.665,82 superior Goiás Edital Prefeitura de Chuvisca (RS) 02/11/2021 63 R$ 7.835,00 fundamental, médio, técnico e superior Chuvisca Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Sabáudia (PR) 02/11/2021 9 R$ 12.706,78 fundamental, médio e superior Sabaúdia Paraná Edital Prefeitura Municipal de Borborema (SP) 02/11/2021 5 R$ 2.064,35 médio e superior Borborema São Paulo Edital Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná 02/11/2021 2 superior Paraná Paraná Edital Serviço de Assistência Médica de Franco Morato (SP) 02/11/2021 6 R$ 7.542,06 superior Franco Morato São Paulo Edital Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 02/11/2021 11 R$ 6.684,19 superior Pelotas Rio Grande do Sul Edital









Fonte: iBahia