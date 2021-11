Mais de 20 melhores listas de comandos de bot do MEE6 Discord de 2021

Quase todos os dias, um novo bot é desenvolvido para executar funções específicas em um servidor Discord. Se você estiver gerenciando muitos servidores Discord, usar toneladas de bots pode ser muito agitado. Em tais situações, você pode usar MEE6, um bot multifuncional, e pode substituir todos os outros bots, como Rhythm, Groovy, etc.

MEE6 pode afetar bastante o gerenciamento de servidores Discord. Ele executa funções que incluem exibir mensagens automatizadas, tocar música, lidar com membros criadores de problemas, atribuir funções específicas aos membros, gerar estatísticas úteis, criar enquetes para tópicos específicos, etc.

Os recursos dos comandos de bot do MEE6 incluem:

1. Os comandos personalizados permitem que você gerencie funções atribuídas a diferentes membros, envie mensagens automatizadas, entregue notificações importantes, informe os membros sobre eventos em andamento e futuros, etc.

2. O sistema de moderação de bot MEE6 ajuda a manter seu servidor Discord protegido de propagandas prejudiciais, links inseguros, conteúdo perturbador, palavrões, etc. Você pode configurar ações relacionadas a banir, silenciar ou expulsar membros problemáticos sem problemas manuais.

3. Você pode definir desafios para os membros adivinharem a música e o nome do artista para ganhar pontos. O painel do MEE6 permite que você pesquise diretamente suas músicas favoritas sem nenhum comando complicado.

No entanto, a maioria das pessoas não pode usar o bot MEE6 em todo o seu potencial, pois não estão cientes de alguns de seus comandos mais úteis. Assim, aqui estamos com uma lista de alguns dos melhores comandos MEE6 para todos os usuários do Discord.

Melhor Lista de Comandos MEE6 para Discord 2021

1. Comandos de moderação.

! ban @ nomedousuário – Usado para banir um membro indisciplinado de seu servidor Discord.

– Usado para banir um membro indisciplinado de seu servidor Discord. ! tempban @username duração – Este comando pode ser usado para banir temporariamente um membro do seu servidor Discord por um determinado período.

– Este comando pode ser usado para banir temporariamente um membro do seu servidor Discord por um determinado período. ! tempmute @username – Este comando irá temporariamente silenciar um membro específico em seu servidor Discord.

– Este comando irá temporariamente silenciar um membro específico em seu servidor Discord. ! warn @username – Este comando é usado para avisar os usuários. Você também pode adicionar um motivo para explicar por que o usuário está sendo avisado. Uma série de avisos diminuirá a classificação desse usuário se você estiver usando o sistema de nivelamento.

– Este comando é usado para avisar os usuários. Você também pode adicionar um motivo para explicar por que o usuário está sendo avisado. Uma série de avisos diminuirá a classificação desse usuário se você estiver usando o sistema de nivelamento. ! infractions @username – Este comando pode ser usado para saber todas as infrações anteriores de qualquer membro específico. Detalhes como proibições, avisos, mudo são exibidos.

– Este comando pode ser usado para saber todas as infrações anteriores de qualquer membro específico. Detalhes como proibições, avisos, mudo são exibidos. ! clear-all-infractions @username – Este comando pode ser usado para remover todas as infrações de um membro específico.

– Este comando pode ser usado para remover todas as infrações de um membro específico. ! kick @username – Como o nome sugere, este comando é usado para expulsar um membro específico do seu servidor Discord.

2. Comandos de aniversário.

! aniversário @ nomedousuário – Este comando é usado para ver o aniversário de qualquer usuário específico.

– Este comando é usado para ver o aniversário de qualquer usuário específico. ! lembre-se de aniversário [date] – Assim, o comando pode ser usado para adicionar sua data de nascimento. A data deve estar no formato AAAA-MM-DD ou MM-DD.

– Assim, o comando pode ser usado para adicionar sua data de nascimento. A data deve estar no formato AAAA-MM-DD ou MM-DD. ! esqueça-aniversário – Este comando pode remover seu aniversário.

– Este comando pode remover seu aniversário. ! set-user-birthday @username – Este comando pode ser usado para adicionar o aniversário de qualquer membro específico.

– Este comando pode ser usado para adicionar o aniversário de qualquer membro específico. ! próximo aniversário – Exibe o aniversário dos próximos 10 membros em seu servidor Discord.

3. Comandos musicais.

!Toque [URL] – Este comando começará a tocar imediatamente a música a partir do URL mencionado por você.

– Este comando começará a tocar imediatamente a música a partir do URL mencionado por você. !fila – Este comando é usado para iniciar uma fila.

– Este comando é usado para iniciar uma fila. !adicionar [URL] – Depois de iniciar uma fila, este comando adicionará músicas a essa fila.

– Depois de iniciar uma fila, este comando adicionará músicas a essa fila. ! vote-skip – Este comando MEE6 pode ser usado para criar uma votação para pular a música.

– Este comando MEE6 pode ser usado para criar uma votação para pular a música. ! start-quiz – Use este comando para iniciar um questionário baseado em música em seu canal imediatamente.

4. Comandos de mensagem.

!Modo lento – Este comando ativa o modo lento com o tempo definido. Portanto, se o tempo for definido para 20 segundos, os usuários terão que esperar 20 segundos antes de enviar outra mensagem.

– Este comando ativa o modo lento com o tempo definido. Portanto, se o tempo for definido para 20 segundos, os usuários terão que esperar 20 segundos antes de enviar outra mensagem. !Claro [1-1000] – Este comando exclui o número especificado de mensagens do servidor Discord.

5. Comandos de nível.

! give-xp @username – Este comando adiciona pontos ao usuário mencionado.

– Este comando adiciona pontos ao usuário mencionado. ! remove-xp @username – Este comando remove pontos do usuário mencionado.

– Este comando remove pontos do usuário mencionado. ! rps – Para jogar Rock Paper Scissors e ganhar moedas.

– Para jogar Rock Paper Scissors e ganhar moedas. !nível – Este comando é usado para obter a classificação do seu servidor.

– Este comando é usado para obter a classificação do seu servidor. ! mais rico – Este comando exibe o jogador mais rico em seu servidor Discord.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Conclusão:

Se você estiver usando o bot MEE6 em seu servidor Discord para gerenciar dados, você pode usar os vários comandos menos conhecidos listados acima para desbloquear todo o seu potencial. Se você souber de algum comando MEE6 útil para usuários do Discord, informe-nos na seção de comentários abaixo.