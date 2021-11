Mais de 7 mil recebem Auxílio mineiro de R$ 600 nesta terça, 30

O Governo do estado de Minas Gerais está fazendo a liberação do Auxílio Emergencial estadual de R$ 600 nesta terça-feira (30). Desta vez, os pagamentos estão acontecendo para pouco mais de 7 mil pessoas. São apenas aqueles mineiros que tiveram problemas no recebimento do benefício.

Em números exatos, nós estamos falando aqui de 7.191 famílias. São usuários que tiveram problemas sobretudo em seus cadastros ou mesmo nas contas dos seus depósitos. Isso acabou gerando muita reclamação por parte desses cidadãos. Mas aparentemente, o Governo de Minas Gerais resolveu essa questão neste momento.

De acordo com as informações oficiais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) conseguiu pegar algumas informações dessas pessoas que não tinham conseguido receber o montante. Para isso, esses agentes utilizaram os dados das bases do Cadúnico e da Caixa Econômica Federal.

Vale lembrar que o Auxílio Emergencial estadual de Minas Gerais está sendo pago em uma parcela única no valor e R$ 600. Então quem já pegou esse dinheiro não recebe mais nada agora. Do mesmo modo, esses 7 mil que estão pegando o montante nesta terça-feira (30) também não irão receber mais nada depois.

De acordo com o Governo do estado de Minas Gerais, 1.030.718 famílias receberam o Auxílio Emergencial estadual até este momento. Ainda segundo eles, isso representaria algo em torno de 99% das pessoas que estavam aptas para receberem o benefício em questão. Pelo menos é isso o que se sabe.



Você Pode Gostar Também:

Quem recebe o Auxílio de Minas?

De acordo com o Governo do estado de Minas Gerais, recebem esse auxílio emergencial estadual as pessoas que estão em situação de extrema-pobreza. São, portanto , mineiros que recebem até R$ 89 per capita por mês.

Esse número ainda leva em consideração os dados antigos de limite de renda no país. Hoje, o que se sabe é que esses números irão subir. A tendência é que uma pessoa em extrema-pobreza seja aquela que recebe até R$ 105 per capita por mês.

No caso do auxílio de Minas, ninguém precisou fazer nenhum tipo de inscrição no programa. Pelo que se sabe, o Governo local usou os dados do próprio Cadúnico. Aliás, eles usaram também o Caixa Tem para realizar os repasses.

Governo Federal

É importante ter cuidado para não confundir as coisas. Esse Auxílio mineiro é estadual e vai apenas para as pessoas que estão em sistema de pobreza no estado de Minas Gerais. Quem não é de lá, não vai poder pegar o montante.

Quem não é mineiro, pode tentar ver como está a situação em seu estado específico. Várias unidades da federação estão pagando auxílios estaduais. Então um simples contato com o Governo local pode tirar as suas dúvidas sobre isso.

Além dos estados, o poder executivo também tem benefícios para chamar de seus. O Auxílio Brasil, por exemplo, começou a ser pago agora em novembro. Para dezembro, há a expectativa do início dos repasses do vale-gás.