Mais de 70% da população adulta de Penedo está completamente vacinada contra Covid

Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde também avança no público adolescente

Decom PMP

A campanha de vacinação contra Covid-19 em Penedo já alcança mais de 70% dos adultos com ciclo vacinal completo, ou seja, receberam 1ª e 2ª dose ou a dose única do imunizante que salva vidas.

O resultado positivo do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) foi divulgado pelo Secretário Guilherme Lopes em sua rede social neste sábado, 06.

O gestor da SEMS Penedo informa também que mais de 81% dos adultos e 64% dos adolescentes também já foram vacinados com a 1ª dose do imunizante.

Em Penedo, a campanha de combate ao coronavírus acontece regularmente na Central de Vacinação que funciona no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro e por meio de ações de busca ativa da SEMS, com atendimento domiciliar quando necessário.

Vacina nas escolas

Para ampliar a imunização de adolescentes, a gestão Crescendo Com Seu Povo está levando o serviço até as escolas, trabalho iniciado na quinta-feira, 04, nas unidades da Secretaria Municipal de Educação e que será estendida para escolas particulares e a rede pública estadual.

A Secretária de Saúde de Penedo também atua para que as pessoas concluam o respectivo ciclo, convidando para a necessidade da 2ª dose por meio do contato informado no cadastro preenchido para iniciar a imunização.

“Quem ainda não tomou a segunda dose, precisa concluir o ciclo vacinal e quem ainda não procurou tomar nem a primeira, precisa mais ainda porque o risco de morte por Covid é muito maior em pessoas não vacinadas”, explica Guilherme Lopes.

O gestor da SEMS congratula a equipe da SEMS pelo empenho na campanha contra a Covid e faz um alerta. “Apesar de estamos avançando cada vez e do nosso trabalho exemplar, a pandemia não acabou e a responsabilidade é de todos, poder público e população. Faça sua parte, venha ser vacinado”.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP