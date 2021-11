Malhação Sonhos: confira o que vai rolar na novela teen entre 8 e 13 de novembro

Segunda-feira (08) – Capítulo 205

João fica exultante com seu namoro com Bianca. Karina tenta decifrar a senha do celular de Lobão. A Galera da Ribalta e Mari são os finalistas da Batalha Musical, e Sol e Pedro concordam em adiar a conversa com a banda. Karina descobre que a senha do telefone de Lobão é a data de aniversário de Gael. Jeff comemora o sucesso de Mari, e Wallace apoia Sol. Karina liga para Gael do celular de Lobão e afirma que o ama. João conta para Gael que está namorando Bianca. Karina lê uma mensagem de Ernesto para Lobão.

Terça-feira (09) – Capítulo 206

Karina desconfia de que Ernesto seja funcionário do laboratório em que foi realizado o exame de DNA. Dalva passa mal, e Duca a leva para o hospital. Sol e Pedro comunicam o fim da banda, e Nando avisa que eles podem ser desclassificados da Batalha Musical. Heideguer e Lobão pensam em uma forma de convencer Duca a entrar em seu esquema de apostas. Lobão descobre que Karina está com o celular de Pedro. Dalva precisa de cirurgia e Gael sugere que Duca peça ajuda a Heideguer. Sol e Paula convocam Marcão para tocar em sua nova banda. Heideguer e Lobão armam para que a final do Warriors seja entre Duca e Cobra. Lobão devolve o celular de Pedro e ameaça o menino. A cirurgia de Dalva é bem-sucedida. Karina descobre que o altar de Lobão está vazio. Gilda revela a Mari que Franz irá atrás dela e de Joaquim.