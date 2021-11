Manaus e Remo começam a decidir última vaga nas semifinais – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Apesar de Paysandu, Vila Nova e Nova Mutum-MT já estarem classificados para as semifinais da Copa Verde, Manaus e Remo ainda não se enfrentaram nenhuma vez nas quartas de final e duelam no jogo de ida nesta sexta-feira (12), na Arena da Amazônia, às 17h30. Quem avançar neste confronto irá pegar o Papão.

O duelo de volta acontece no dia 24, quarta-feira, desta vez no Estádio Baenão, às 20h30. Como não há vantagem para nenhum dos lados, em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis.

O Manaus, que bateu na trave na busca pelo acesso na Série C recentemente, ficando na terceira colocação do Grupo D ao perder um duelo direto contra o Novorizontino na última rodada, volta as suas atenções para Copa Verde. Nas oitavas, o Gavião do Norte venceu o Porto Velho, por 2 a 0, que por sua vez na primeira fase tinha passado pelo Sinop.

O Remo, por sua vez ainda está brigando pela permanência na Série B. Atualmente, a equipe vem de três derrotas seguidas e está na 15ª colocação com 41 pontos, três a mais que o Londrina que tem 38 e é o primeiro time da zona de rebaixamento. Nas oitavas, o Leão fez incríveis 9 a 0 no Galvez.