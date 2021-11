Manaus e Remo ficam no empate pelas quartas de final – Futebol Interior

Manaus, AM, 12 (AFI) – O Manaus não conseguiu aproveitar o fato do Remo estar concentrado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B para encaminhar a vaga à semifinal da Copa Verde.

Nesta sexta-feira, os dois times fizeram o jogo de ida das quartas de final, na Arena da Amazônia, em Manaus, e ficaram no empate por 1 a 1.

A partida de volta está marcada para o próximo dia 24, no Estádio Baenão, em Belém. Quem ganhar enfrenta o Paysandu na semifinal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

COMO FOI

O Manaus tentou se aproveitar do fato do Remo estar com um time alternativo e dominou o primeiro tempo na Arena da Amazônia. Faltou, porém, capricho. Na melhor oportunidade, Raphael Lucas ajeitou de cabeça e Derlan, dentro da pequena área, finalizou para fora.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com os dois times criando boas chances. Mas o jogo pegou fogo mesmo nos minutos finais. Aos 36, Marlon cobrou falta com perfeição e colocou o Remo em vantagem. O empate do Manaus veio aos 43 com Rafhael Lucas aproveitando bola mal tirada pela zaga.