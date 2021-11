Manaus embarca para ‘jogo da vida’ com festa dos torcedores no Aeroporto – Futebol Interior

Manaus, AM, 04 (AFI) – Vencer ou vencer, essa é a única chance do Manaus chegar ao tão sonhado acesso nesta sexta e última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Fora de casa, o Gavião do Norte faz um duelo direto contra o Novorizontino-SP, neste domingo (07), às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Focado neste jogo decisivo, o elenco do Manaus embarcou para o interior de São Paulo com o apoio de dezena de torcedores, que foram até o Aeroporto Eduardo Gomes na madrugada desta quinta-feira, para dar força aos jogadores. Em meio a muvuca, o zagueiro Thiago Spice falou sobre a importância desta motivação.

“A festa foi linda, essa energia positiva nos deixou mais motivados ainda. Este jogo será uma final e iremos fazer nosso melhor”, disse Spice.

Atualmente na terceira colocação do Grupo D, o Manaus precisa da vitória para ficar com o acesso. Em caso de empate, o rival se classifica já que tem número maior de vitórias, que é um dos primeiros critérios de desempate.