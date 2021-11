Manaus terá mais um desfalque para decisão pelo acesso contra o Novorizontino – Futebol Interior

Manaus, AM, 01 (AFI) – Apesar de ter perdido para a Tombense no último sábado, por 2 a 1, em plena Arena da Amazônia, o Manaus segue com chances de acesso na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C e fará uma verdadeira decisão na última rodada. Neste domingo (07), em um duelo direto, o Gavião visita o Novorizontino-SP, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h, onde quem vencer chega ao final feliz.

Para esse duelo, que talvez seja o mais importante de toda a história do Manaus, o técnico Evaristo Piza terá que lidar com algumas baixas. Isso porque, além do lateral-esquerdo Dudu Mandai e do volante Gilson que já estavam entregues ao Departamento Médico e não conseguiram voltar nesta última rodada, o Gavião também não terá o volante Júlio Rush.

O meio-campista foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo contra a Tombense com fortes dores na coxa. Após avaliação médica, foi contatada uma lesão no adutor que deixará ele de fora por pele menos uma semana, ou seja, será baixa para o duelo de domingo.

A segunda e última vaga de acesso do Grupo D será disputada na última rodada por Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS. O Tombense-MG já conquistou o acesso com antecedência e de quebra também carimbou o passaporte para a grande final da Série C, valendo o título nacional.