Manchester, Poços e Varginha vencem nas quartas da SEGUNDONA MINEIRA – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 21 (AFI) – Os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, equivalente a A3 em São Paulo, foram disputados neste final de semana com Manchester, Poços de Caldas e Varginha vencendo seus jogos e jogando pelo empate no próximo sábado. Uberaba, que empatou, também jogará por um empate para passar à próxima fase.

SÓ UM EMPATE NA RODADA

Dono da melhor campanha na fase classificatória, o Uberaba teve um bom resultado no sábado, empatando com o Boston City na cidade de Manhuaçu por 0 a 0 e, no próximo sábado, em Uberaba, jogará por um empate.

Time de muita tradição no interior mineiro, o Uberaba vive momentos negativos há alguns anos e conta com o acesso para voltar a ter prestígio em Minas Gerais.

NOVATO MANCHESTER TAMBÉM VENCE PRIMEIRO JOGO

Também no sábado, em Juiz de Fora, o novato Manchester venceu o Santarritense por 1 a 0 e também será beneficiado por um empate no “jogo da volta”, a ser realizado no próximo sábado em Santa Rita do Sapucaí.

POÇOS DE CALDAS CONTINUA INVICTO

Único time invicto em toda a competição, o Poços de Caldas, na noite de sábado, venceu o América de Teófilo Otoni por 1 a 0, gol de Guilherme.

A partida foi disputada em Poços de Caldas e teve o acompanhamento da Rádio Arquibancada de Poços de Caldas, que também estará presente no “jogo da volta”, que será disputado no próximo domingo, em Teófilo Otoni, com o “Vulcão” jogando pelo empate.

VARGINHA VENCE NO ÚNICO JOGO DO DOMINGO

No único jogo disputado no domingo, o Varginha venceu o Araxá por 1 a 0, gol de Nestor aos 31 minutos do primeiro tempo e um público pagante de 302 torcedores. No jogo da volta, em Araxá, o Varginha jogará por um empate, sendo que a vitória, por qualquer placar, dará a classificação para o Araxá.

SABIA COMO É O REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DE MINAS GERAIS

O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão vem disputado por 15 equipes, divididas regionalmente em três grupos de cinco times que jogaram entre si, dentro do grupo, em sistema de turno e returno.

Agora, após essa fase classificatória, estas oito equipes classificadas estão jogando em sistema de “mata-matas” que apontarão os dois times que conquistarão o acesso para o Módulo II de Minas Gerais em 2022.

PARCERIA COM A RÁDIO ARQUIBANCADA DE POÇOS DE CALDAS

O Portal Futebol Interior acompanha detalhes desta competição em parceria com a Rádio Arquibancada de Poços de Caldas.

Campeonato Mineiro – Segunda Divisão

Quartas de Final – Jogos de ida

Sábado – 20/11/2021

Manchester 1 x 0 Santarritense

Boston City 0 x 0 Uberaba

Poços de Caldas 1 x 0 América de Teófilo Otoni

Domingo – 21/11/2021

Varginha 1 x 0 Araxá

Domingo – 28 /11/2021 – Jogos de Volta

10:00 hs – Santarritense x Manchester

10:00 hs – Araxá x Varginha

10:00 hs – América de Teófilo Otoni x Poços de Caldas

16:00 hs – Uberaba x Boston City