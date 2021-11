Maneiras de trabalhar para girar a tela no Windows 11

Girar a tela permite que você altere sua orientação dependendo de como você posiciona o monitor. Se você manteve o monitor no modo retrato, terá que girar a tela no modo retrato. Da mesma forma, você terá que fazer isso para qualquer outro layout no qual organizar seu monitor. Girar a tela no Windows 11 é fácil e há várias maneiras de fazer isso. Se você deseja girar a tela no Windows 11, este artigo o ajudará com isso.

Como girar a tela no Windows 11

Neste artigo, discutiremos todas as maneiras de girar as telas no Windows 11.

Gire sua tela nas configurações

O primeiro método com o qual você pode girar sua tela é usando as configurações do seu PC. Para usar as configurações para girar sua tela, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu PC. Você pode fazer isso pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Certifique-se de que você está no Sistema aba. Por padrão, você estará no Sistema aba; se você não estiver nele, clique em Sistema na barra lateral esquerda.

Agora no Exibição do lado direito.

Você verá o Orientação da tela opção sob o Escala e Layout seção.

Clique na caixa suspensa chamada Panorama próximo Orientação da tela. Aqui você verá quatro opções- Panorama , Retrato , Paisagem (invertida) , e Retrato (invertido).

Selecione a orientação da tela de acordo com seus requisitos ou orientação do monitor.

Você será solicitado a confirmar se deseja manter as alterações ou revertê-las. Clique em Manter alterações para girar a tela na orientação desejada.

Girar a tela através do Intel Graphics Command Center

Se você tiver uma placa de vídeo Intel, pode usar o Intel Graphics Command Center para girar a tela no Windows 11. Para girar a tela no Windows 11, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar Intel Graphics Command Center.

Clique no Intel Graphics Command Center para abrir o centro de comando.

Clique no Exibição na barra lateral esquerda. Agora no lado direito, clique em Em geral.

Clique no menu suspenso logo abaixo do Rotação seção.

Aqui, você verá quatro opções- Paisagem, Retrato, Paisagem (invertido), e Retrato (invertido).

Você terá que confirmar a rotação de sua tela. Clique em Guarda para confirmar a rotação da tela.

Palavras Finais

Estas são algumas maneiras de girar a tela no Windows 11. Você pode girar a tela usando as configurações ou o centro de comando gráfico Intel. A última opção é opcional e você só pode usar esse método se tiver uma placa de vídeo Intel. A única maneira de girar a tela é usando as configurações de vídeo, e discutimos como você pode fazer isso no artigo acima.

