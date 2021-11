Manpower Group tem mais de 1 mil vagas de emprego

A empresa de Recursos Humanos, Manpower Group, está buscando 1000 novos colaboradores para os setores da agroindústria. São diversas as áreas de especializações, entre elas: Agricultura, Administração e Indústria. CONFIRA!

Manpower Group anuncia NOVAS vagas de emprego

A Manpower Group divulgou mais de 1.000 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuações, como por exemplo, Agricultura, Indústria e Administração. Entre os cargos que estão sendo disponibilizados pela empresa, estão:

Auxiliares Administrativos;

Auxiliares Financeiros;

Operador de Empilhadeira;

Orientador de Pátio;

Auxiliares de Produção;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Classificador de Grãos;

Enfermeiros de Trabalho;

Auxiliar de Triagem;

Entre outros.



Você Pode Gostar Também:

Os salários poderão chegar a R$3.000,00 dependendo do cargo exercido.

Todas as vagas são para cargos temporários, para exercer funções durante a Safra 2021/2022. É necessário que os candidatos possuam disponibilidade de horários para o trabalho em escalas.

O valor dos salários e os benefícios ofertados pela empresa serão divulgados aos candidatos selecionados no momento do processo seletivo, podendo variar conforme o cargo.

As escolaridades variam conforme os setores de atuação. Para as vagas operacionais, é necessário possuir escolaridade fundamental completa. Para as áreas administrativas, é preciso possuir escolaridade média completa. Já para as áreas do setor técnico, é necessário ensino técnico ou profissionalizante completo.

É necessário que os profissionais possuam experiência anterior às funções que pretendem se candidatar.

Veja também: Shopping Parque D. Pedro tem 1.800 empregos pelo país

Como realizar sua inscrição

Aos candidatos que possuem interesse nas vagas e em participar do processo seletivo, devem obrigatoriamente acessar o site da Manpower Group e realizar sua inscrição até a data limite de 30 de Novembro.

Todas as oportunidades e informações estão no site, podendo ser consultadas por todos os profissionais antes de realizar sua candidatura.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!