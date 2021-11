ManpowerGroup tem mais de 100 vagas de emprego

ManpowerGroup anuncia mais de 100 vagas de emprego abertas para contratação de profissionais capacitados em diferentes áreas de atuações pelo país. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para Estagiários. Veja como se candidatar!

ManpowerGroup anuncia novas oportunidades de emprego

A ManpowerGroup divulgou mais de 100 novas oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes especializações em todo o país. Confira os cargos ofertados e suas localidades:

Estágio na área Comercial – São José do Rio Preto;

Gerente de RH – Business Partner – São Paulo;

Diretor Comercial – São Paulo;

Gerente de Produto – São Paulo;

Assistente Administração de Pessoal – Temporário – Sumaré;

Especialista Gestão de Ativos – Goiânia;

Especialista de Tesouraria – Rio de Janeiro;

Consultor de Negócios – Além Paraíba;

Supervisor de Loja – Ibiúna;

Técnico de Serviços I – Camaçari;

Analista de Logística Jr – Itajaí;

Técnico em Segurança do Trabalho (Noturno) – São Bernardo do Campo;

Analista de Comunicação – Campinas;

Assistente Administrativo – Temporário – Sumaré;

Analista de Gestão de Pessoas Pleno – Temporário – Berrini – São Paulo;

Analista de Atendimento ao Cliente Pleno – São Paulo;

Analista de Marketing – São Paulo;

Engenheiro de Sistemas – São Paulo;

Montador – Itajaí;

Supervisor de Operações – Campo Bom;

Entre muitos outros.



Como se candidatar

Para se candidatar, é necessário acessar o site de inscrição, atentar-se a todas as informações e solicitações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo com todos os dados necessários atualizados, como por exemplo, experiências profissionais, disponibilidade de horários, telefone para contato, e-mail, etc.

Além disso, a depender do cargo, a ManpowerGroup oferece aos novos contratados, salário compatível com o mercado de trabalho, vale transporte, vale alimentação, convênio médico, convênio odontológico, home office e vale refeição.

