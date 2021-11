Manu Gavassi se declara para novo namorado: ‘Somos almas gêmeas’

O coração de Manu Gavassi tem um novo dono: trata-se do modelo Jullio Reis. A cantora, de 28 anos, assumiu a nova relação em junho deste ano e destacou que está “apaixonada e feliz”.

“A gente se encontrou num momento certo dos dois de evolução. Ele estava muito bem sozinho, eu estava muito bem sozinha, Nos encontramos no momento certo de ter maturidade e de não sentir a vergonha de se abrir com o outro e falar as coisas que está sentindo. Acho que a gente evoluiu para chegar até aqui e ter o relacionamento que a gente tem. Mas também acho que somos almas gêmeas”, pontuou Manu que lançou um álbum recentemente.