Mapa Astral Energético? O que é? Por que fazer?

Todo mundo já deve ter ouvido falar em mapa astral, mas mapa astral energético pode ser um termo novo, contudo, não se preocupem, a coluna Dom de Fluir explicará sobre esse assunto no texto de hoje! O objetivo de um mapa astral é entendê-lo como uma bússola dos seus caminhos nesse plano de evolução. Desse modo, analisando os planetas, signos, casas, suas inter-relações e aspectos, é possível entender quais são os seus maiores potenciais e desafios!

Dentre as temáticas que podemos observar em um mapa astral, estão as melhores formas de ganhar dinheiro, profissões indicadas, o tipo de pessoa por quem você se atrai. Entretanto, por um lado não tão positivo assim, também descobrimos em quais áreas da vida você pode estar mais suscetível aos problemas, quais são os padrões de comportamento destrutivos que estão enraizados em sua personalidade e precisam ser transformados.

Porém, além de todas essas informações, o mapa também contém dados sobre os elementos e energias mais presentes no seu mapa astral. Por exemplo, uma pessoa pode ser nativa do signo de Áries, mas a energia predominante em seu mapa é de Peixes. Mas por que isso acontece? Justamente porque o mapa não é apenas o signo solar, mas diz respeito à todas as interações de planetas e signos presentes em cada indivíduo.

Entenda mais sobre o mapa astral energético!

Desse modo, também são analisados os elementos e as qualidades astrais, que, por exemplo, podem trazer à tona se você tem uma personalidade muito emocional e precisa convocar a razão para a vida. Do mesmo modo, conseguimos ver se há um comportamento muito “fixo” perante à vida e isso precisa se mudado para que haja evolução desses padrões não construtivos.

Veja o vídeo explicando mais sobre o mapa astral energético

Helena Marques é jornalista formada pela UFRJ e mestranda em filosofia na mesma instituição. Editora do site Dom de Fluir. Desde a infância estuda astrologia e a partir de 2015 ampliou os seus horizontes para o tarot e numerologia! Atualmente é colunista de esoterismo no portal Ibahia. Instagram: @domdefluir