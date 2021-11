Mapa vocacional: como a astrologia pode ajudar na orientação profissional?

Semanas antes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a coluna do Dom de Fluir fala sobre um tema do interesse de adolescentes, mas também para quem já está no mercado de trabalho e busca uma mudança! O seu filho está no último ano do ensino médio e ainda repleto de dúvidas sobre qual caminho seguir na faculdade? Ou então, você já é adulto, está frustrado na carreira e pensa em seguir algum outro caminho profissional? A astrologia pode te ajudar através do mapa vocacional, que auxilia na orientação profissional!