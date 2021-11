Maraisa desabafa sobre morte de Marília Mendonça: ‘Pedindo pra ser pesadelo’

Maraisa, da dupla com Maiara, desabafou nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (11). A cantora, através de seu perfil no Twitter, compartilhou com seus seguidores como está sendo conviver com o sentimento de perda após a morte de Marília Mendonça.

“Mais uma noite que eu vou dormir pedindo pra acordar e tudo ser apenas um ‘pesadelo’, não aguento mais esse looping”, escreveu na rede social.

Antes disso, a cantora compartilhou um vídeo em que aparece com Marília e sua irmã cantando a música “Oi”, de Fabiano Cambota, em um programa. “Mas meu sorriso é arma da dissimulação, quem olha minha boca se perde na atenção. Impeço, assim, que vejam chorar meu coração”, publicou.