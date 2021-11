Maraisa escreve texto emocionante sobre mãe de Marília Mendonça: ‘Uma fortaleza’

Maraísa prestou uma homenagem emocionante para Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, nesta segunda-feira (8).

Ao desabafar, ela contou sobre a história vivida por Ruth para criar a estrela.

“De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas! A Marília sempre me contava sua história e, mesmo com uma infância difícil, a senhora foi vencedora! Conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora e sempre sendo exemplo pra ela. E eu sei disso, porque ela fazia questão de repetir todas as vezes que a gente se encontrava. Ela dizia que o maior exemplo de força que ela tinha em uma mulher, era na senhora”, afirmou ela.

A cantora, da dupla com Maíara, também ofereceu acolhimento para a mãe da amiga.

“E de todas as histórias que ela me contava só me fazem ter a certeza de que ela estava certa. Mas nenhuma mãe foi preparada pra passar o que a senhora está passando… Na verdade, nenhum de nós foi! Marília foi uma filha maravilhosa, muito generosa, que devolvia para as pessoas sempre o triplo do que recebia. E isso ela tirava de letra, era leve! Se dedicar genuinamente às pessoas. Nunca se rendeu a nenhum desafio, e isso, também, ela herdou de você! E se ela se tornou a gigante que ela é hoje, foi você que a fez assim, esse ser humano tão incrível. Não só ela, mas o João também!”, afirmou.

Além disso, Maraísa contou que já chegou a duvidar de sua fé, mas que dona Ruth acalmou os corações de todos.