Maraisa mostra última conversa com Marília Mendonça: ‘Oportunidade de me despedir’

Maraisa, da dupla com Maiara, compartilhou com seus seguidores na manhã desta segunda-feira (8), a última conversa que teve com Marília Mendonça no Whatsapp. “Obrigado Deus pela oportunidade de poder me despedir”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

No print, divulgado através de sua página no Twitter, Maraisa aparece em uma conversa do grupo “Só Nós”, em que participava junto com sua irmã e Marília. Nas mensagens ela escreveu: “Amiga. Te amo. Amo muito você! Não esquece disso”.

Elas também trocaram breves áudios durante a conversa, que aconteceu horas antes do acidente fatal na última sexta-feira (5). Confira a publicação: