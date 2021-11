Marcas Baianas na Black Friday: confira cinco lojas com promoções imperdíveis

Que tal aproveitar as promoções da Black Friday e consumir produtos de marcas genuinamente baianas? Há opções de roupas, acessórios e até produtos de beleza. Confira cinco lojas da Bahia que estarão com descontos imperdíveis na Black Friday:

Com vestuário, acessórios, decorações e presentes, ação “Soul Dia”, da loja Soul Dila (loja física e e-commerce) promove, de segunda a quinta, 22 a 25 de novembro, descontos de até 30% em peças específicas no site, sempre das 12h às 20h. Na sexta (26), os descontos chegam a 50% em todo o e-commerce, para todo o Brasil.

Foto: Divulgação Soul Dila

A Mesckla, loja de multimarcas, está com descontos imperdíveis. Uma peça fica com 20% de desconto, duas peças ficam com 30% de desconto e três ou mais peças saem com 50% de desconto.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A loja Outside (@sououtside) está com a HAPPY FRIDAY, com super descontos em biquínis, garimpos entre R$ 20 e R$ 40 e planos para o clube de assinatura da loja com 15% de desconto.

Foto: Divulgação

A #LoveFriday, da loja Euzaria, selecionou 10 atos de solidariedade que acreditamos fazerem a diferença no mundo e damos descontos de 10% para cada ato desses que você realizar. Os descontos são acumulativos até 30%.

Foto: Divulgação Euzaria

A Avatim, loja do segmento de bem-estar, fará uma semana inteira de descontos, a partir do dia 26 de novembro a 3 de dezembro.