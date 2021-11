Marcílio Dias muda comissão técnica após eliminação contra Figueirense – Futebol Interior

Itajaí, SC, 11 (AFI) – O Marcílio Dias comunicou que Paulo Foiani não é mais técnico do clube. Além do treinador, o auxiliar Márcio Goiano também deixa a equipe. A decisão foi tomada nesta quinta-feira.

Paulo Foiani teve um bom desempenho no comando do clube catarinense. Foram 13 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

O treinador não conseguiu levar o time ao acesso na Série D e acabou sendo eliminado da Copa Santa Catarina diante do Figueirense, após um empate sem gols no estádio Orlando Scarpelli.

Paulo Foiani não é mais técnico do Marcílio Dias. Foto: Bruno Golembiewski/CNMD

Paulo Foiani tem 44 anos e já passou por Cascavel, Juazeirense, Jacuipense, Campinense, ASA, Sergipe, dentre muitos outros. Ele esteve no Marcílio Dias em outras duas oportunidades, quando conquistou a Série B do estadual e o vice-campeonato da Copa Santa Catarina.

O Clube Náutico Marcílio Dias informa que Paulo Foiani não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi oficializada na noite desta quarta-feira, dia 10. Com ele, o auxiliar técnico Márcio Goiano também deixa a equipe.

Foiani encerra sua terceira passagem pelo Marinheiro com 13 jogos, quatro na Série D do Campeonato Brasileiro e nove na Copa Santa Catarina, somando 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.

O Marcílio Dias agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja muito sucesso na continuidade de sua carreira.