Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano: ‘Chocando zero pessoas’

O ator Marco Pigossi, que sempre foi muito reservado sobre sua vida pessoal, compartilhou uma foto com seu namorado, o diretor italiano Marco Calvani. Na imagem, os dois aparecem de mãos dadas e o brasileiro brinca na legenda: “Chocando um total de zero pessoas”.

Apesar de apenas ter aberto a relação para os seguidores na última quinta-feira (26), os dois estão juntos há pelo menos 35 semanas, que é quando foi postada a primeira foto dos pombinhos pelo italiano. Nela eles aparecem juntos após uma tarde de surf, a imagem aparece em destaque no perfil do diretor.

Fora da Globo desde “A Força do Querer”, de 2017, Marco se dedicou as séries na gigante do streaming Netflix. O ator apareceu em “Tidelands” em 2018 e protagonizou “Cidade Invisível” em 2021.