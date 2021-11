Marcynho Sensação se apresenta pela primeira vez na Bahia

Um dos grandes nomes do piseiro no cenário nacional, o cantor Marcynho Sensação se apresenta pela primeira vez em solo baiano neste fim de semana. O paraibano desembarca domingo, dia 13 de novembro, no evento “Ilha do GG”, em Morro de São Paulo, dividindo o palco com Leo Santana e logo depois agita o Blitz Music Bar, em Lauro de Freitas.