Mari Gonzalez chora ao relembrar tragédia com cachorro: ‘Difícil tocar no assunto’

Nesta terça-feira (2), Mari Gonzalez não conteve as lágrimas ao falar sobre seu cachorrinho Marsh. Ele foi atacado e morto por um cachorro rotweiller em maio deste ano. A modelo explicou que ela e Jonas Sulzbach tomaram as medidas cabíveis contra o dono do animal.

“Não é fácil. Depois do que aconteceu, eu nunca mais vim falar nada aqui. Algumas vezes até pensei em comentar e falar com vocês, porque sempre recebo mensagem e perguntas. Como a gente se recuperou… Eu não estou preparada para falar. E toda vez eu fujo porque eu ainda não superei e nem sei se vou superar isso. A gente sente muita falta dele. A gente sempre pensa nele em todos os momentos. É muito difícil tocar no assunto, eu estou tocando, falando com vocês. Achamos importante seguir com as medidas cabíveis, para não acontecer com outras pessoas”, afirmou.