Maria Cândida chora ao lembrar da morte trágica do pai: ‘É difícil pra mim’

Maria Cândida não conteve as lágrimas ao se lembrar da morte do pai durante sua participação no programa “É de Casa” neste sábado (6). A jornalista falava sobre como lidar com o luto, por causa da morte de Marília Mendonça, e chorou ao falar do pai.

“Vou sair um pouco do roteiro e contar uma experiência pessoal. Eu tive que contar pra minha mãe sobre a morte do meu pai, que foi uma morte trágica, foi uma queda em 2010. Se eu me emocionar, é porque ainda é difícil pra mim. Foi em 2010, hoje em 2021 ainda é difícil pra mim”, iniciou.

“Meu pai saiu pra trabalhar, ele foi fazer uma inspeção numa obra, num prédio, foi fazer a inspeção num vão, não tinha corrimão e ele caiu de uma altura de três andares e morreu na hora. A família foi avisada, a gente não sabia como contar pra minha mãe”, disse.

A morte repentina, você sempre se culpa pelo que você não fez. O abraço que você não deu, a despedida que não aconteceu… Como a gente lida com isso depois de dez anos, depois de cinco anos?”, questionou a apresentadora ao psiquiatra Daniel Barros.

“É difícil, porque não passa nunca. Não vai passar! A gente lembra e, como eu tive que citar, mexe com o nosso coração. Mas tem que celebrar os momentos maravilhosos que a gente teve com as pessoas”, finalizou.